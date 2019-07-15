Притула: Представлял себя президентом и отцом нации

Источник: интервью "Украинской правде"

Шоумен и 30-й номер в списке партии "Голос" Сергей Притула заявляет, что неоднократно в мыслях представлял себя президентом и отцом нации, а в парламент идет, чтобы делиться опытом и менять страну.

Прямая речь: "Вы только что перечислили комплиментарный ряд в мой адрес. Там были слова "популярный", "успешный", судя по квартире и машине, пожалуй, и не бедный. Это значит, что у меня есть определенный опыт. Если я буду просто носить его в себе, то для чего это? Просто радоваться, что я такой крутой?... Нет, я этим делюсь. Это правильно".

"На холеру мне при всех моих плюсах и благах идти в парламент? Во-первых, благодаря тому, что сейчас я чувствую себя достаточно финансово уверенно, могу гарантировать, что у меня не будет соблазна повестись на какие-то деньги за то, что я на кнопку буду давить".

"Я мотивирован для работы в парламенте тем, что я хочу реальных изменений в стране, а не бумажных".

"Я хочу, чтобы те хорошие вещи, которые были начаты предыдущей властью, не накрылись медным тазом. Потому что, судя по рейтингам политсилы Петра Алексеевича, она будет не в выигрышном состоянии в парламенте. Количественно их будет мало. По тем хорошим начинаниям, которые они делали, мы где-то готовы подставлять плечо".

Детали: Притула рассказал, что "Голос" однозначно отстаивает позиции проевропейского вектора, движение в Евросоюз, движение в НАТО, и не позволит "откатывать назад те вещи, которые были сделаны по отношению к украинскому языку".

О том, представлял ли он себя президентом: "Да, неоднократно… В своих фантазиях я представлял себя отцом нации, который контролирует ситуацию в Украине, опираясь на штыки военных (улыбается)".

"Но шутки шутками, нужно реально учитывать положение дел и понимать, насколько это серьезный процесс и ответственность. Поэтому, несмотря на то, что в прошлом году только ленивый мне не говорил: "Ты должен идти в президенты", я убежден, что очень хорошо, что я этого не сделал. Это был бы, пожалуй, большой эпик-фейл, фальстарт и уже после этого можно было бы на любой карьере, кроме политической, ставить крест".