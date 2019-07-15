Спека повернеться за півтижня, а поки дощі – синоптик

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Понеділок, 15 липня 2019, 11:14

У вівторок дощі найбільш імовірні у східній частині країни, на решті території сонце чергуватиметься із локальними дощами.

Про це у Facebook написала синоптик Наталя Діденко.

"Космічні фото показуть нам, що Україна - у зоні атмосферних фронтів. Хмарний, із дощами, фронт, поступово переміщуватиметься у східному напрямку, тому завтра, 16 липня, дощі найбільш ймовірні у східній частині України", - повідомила Діденко.

За словами синоптика, на решті території країни сонце буде чергуватися із локальними, хоча й незначними, дощами.

"Температура повітря у вівторок. Найтепліше на Півдні - +24+28 градусів. Найхолодніше на Сході - +18+22 градуси. У більшості областей передбачається +20+25 градусів", - додала синоптик.

 
Погода на вівторок, 16 липня
Скрін "Укргідрометцентр"

У Києві 16 липня, є ймовірність невеликих опадів. Протягом дня у столиці очікується +21+23 градуси.

Синоптик прогнозує, що надалі дощі з періодичними грозами пройдуть у західних та північних областях, а температура повітря поступово підвищуватиметься.

"У другій половині тижня, особливо вихідними, літо нарешті нам широко усміхнеться - вдень потепліє до +25+29 градусів, на Півдні до +30 градусів. До чергової хвилі всенародного стогнання про спеку залишилося півтижня - насолоджуйтесь свіжим повітрям", - повідомила синоптик.

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Українська правда

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Теми: погода Україна


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