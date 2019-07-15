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Жара вернется за полнедели, а пока дожди – синоптик

Понедельник, 15 июля 2019, 11:14

Во вторник дожди наиболее вероятны в восточной части страны, на остальной территории солнце будет чередоваться с локальными дождями.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Космические фото показали нам, что Украина - в зоне атмосферных фронтов. Облачный, с дождями, фронт, постепенно будет перемещаться в восточном направлении, поэтому завтра, 16 июля, дожди наиболее вероятны у восточной части Украины", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, на остальной территории страны солнце будет чередоваться с локальными, хотя и незначительными, дождями.

"Температура воздуха во вторник. Теплее всего на юге - +24+28 градусов. Холоднее на Востоке - +18+22 градуса. В большинстве областей предполагается +20+25 градусов", - добавила синоптик.

 
Погода на вторник, 16 июля
СКРИН "Укргидрометцентр"

В Киеве 16 июля есть вероятность небольших осадков. В течение дня в столице ожидается +21+23 градуса.

Синоптик прогнозирует, что в дальнейшем дожди с периодическими грозами пройдут в западных и северных областях, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

"Во второй половине недели, особенно выходные, лето наконец нам широко улыбнется - днем ​​потеплеет до +25+29 градусов, на юге до +30 градусов. К очередной волне всенародного нытья о жаре осталось полнедели - наслаждайтесь свежим воздухом", - сообщила синоптик.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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