Жара вернется за полнедели, а пока дожди – синоптик

Во вторник дожди наиболее вероятны в восточной части страны, на остальной территории солнце будет чередоваться с локальными дождями.

Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Космические фото показали нам, что Украина - в зоне атмосферных фронтов. Облачный, с дождями, фронт, постепенно будет перемещаться в восточном направлении, поэтому завтра, 16 июля, дожди наиболее вероятны у восточной части Украины", - сообщила Диденко.

По словам синоптика, на остальной территории страны солнце будет чередоваться с локальными, хотя и незначительными, дождями.

"Температура воздуха во вторник. Теплее всего на юге - +24+28 градусов. Холоднее на Востоке - +18+22 градуса. В большинстве областей предполагается +20+25 градусов", - добавила синоптик.

Погода на вторник, 16 июля СКРИН "Укргидрометцентр"

В Киеве 16 июля есть вероятность небольших осадков. В течение дня в столице ожидается +21+23 градуса.

Синоптик прогнозирует, что в дальнейшем дожди с периодическими грозами пройдут в западных и северных областях, а температура воздуха будет постепенно повышаться.

"Во второй половине недели, особенно выходные, лето наконец нам широко улыбнется - днем ​​потеплеет до +25+29 градусов, на юге до +30 градусов. К очередной волне всенародного нытья о жаре осталось полнедели - наслаждайтесь свежим воздухом", - сообщила синоптик.

Напомним: