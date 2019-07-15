Вибори у Раду: на Закарпатті скуповували голоси по 1500 гривень

9403 перегляди
Понеділок, 15 липня 2019, 11:56

На Закарпатті поліція викрила групу осіб, які скуповували голоси виборців на користь одного з кандидатів у народні депутати за 1000-1500 гривень.

Про це 15 липня повідомляє прес-служба Нацполіції.

"За один голос та голосування виключно за одного кандидата у народні депутати України у виборчому бюлетені громадянам обіцяли 1500 гривень", - відзначили у відомстві.

Наразі правоохоронці обшукують помешкання причетних до схеми.

Встановлено, що група осіб через підпорядкованих посадових та довірених осіб організувала "схему" скуповування виборчих голосів за одного з кандидатів на виборах у Раду 21 липня. 

 

Учасники схеми спочатку формували списки громадян, які за грошову винагороду погодилися віддати свій "голос" за певного кандидата. В подальшому один примірник сформованих списків передавали так званим кураторам, а один - залишали у тих, хто займався грошовою агітацією.

 

"За голосування у день виборів за певного кандидати у народні депутати громадянам обіцяли заплатити 1000-1500 гривень. Аби виборець після свого волевиявлення зміг отримати винагороду, йому необхідно буде сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за потрібного депутата та передати фото куратору", - повідомили у поліції.

 

За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця) ККУ.

Про обшуки на Закарпатті зранку 15 липня повідомив у Facebook професор кафедри соціології УжНУ Федір Шандор.

"На Закарпатті розпочалася масова спецоперація по затриманню осіб які здійснюють підкуп виборців. Затриманим вручено підозри і їм загрожує від 3 до 7 років увязнення з конфіскацією майна", - написав він.

За його словами, серед затриманих є багатодітні матері та сільські вчителі і лікарі, навіть представники правоохоронних органів.

"Відомо про арешт осіб у Виноградівському, Ужгородському та Іршавському районах", - додав Шандор.

Він також написав, що спецоперація триватиме до 21 липня включно.

Нагадаємо: 

  • З 15 липня поліція перейшла на посилений режим роботи у зв'язку з виборами до Верховної Ради 21 липня. Правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі в період з 15 по 28 липня.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: підкуп вибори Верховна Рада Закарпаття поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Підкуп виборців: Суд відсторонив мера Василькова з посади 27 червня 2019, 09:27
Поліція відкрила провадження через "підкуп виборців" у Харкові 22 червня 2019, 22:13
Роздавали цукор: поліція вже відкрила 2 провадження про підкуп виборців 25 травня 2019, 13:22
Усі новини
Головні новини
ДТП з кортежем президента: водії УДО відбулися адмінпротоколами
Зеленський розповів про свій кортеж і відреагував на ДТП з автобусом дітей
Хтось у ДБР злив інформацію у справі щодо Порошенка – Труба
Симпатики Порошенка ввірвалися у ДБР: Труба відреагував
Усі новини
поради

Ці 12 запитань не можна ставити нареченому чи нареченій перед весіллям

Фото

10 пар сонячних окулярів, які носитимуть тільки сміливці

дослідження

Скільки часу на день можна "залипати" в соцмережах