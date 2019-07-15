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Вибори у Раду: на Закарпатті скуповували голоси по 1500 гривень

Понеділок, 15 липня 2019, 11:56

На Закарпатті поліція викрила групу осіб, які скуповували голоси виборців на користь одного з кандидатів у народні депутати за 1000-1500 гривень.

Про це 15 липня повідомляє прес-служба Нацполіції.

"За один голос та голосування виключно за одного кандидата у народні депутати України у виборчому бюлетені громадянам обіцяли 1500 гривень", - відзначили у відомстві.

Наразі правоохоронці обшукують помешкання причетних до схеми.

Встановлено, що група осіб через підпорядкованих посадових та довірених осіб організувала "схему" скуповування виборчих голосів за одного з кандидатів на виборах у Раду 21 липня. 

 

Учасники схеми спочатку формували списки громадян, які за грошову винагороду погодилися віддати свій "голос" за певного кандидата. В подальшому один примірник сформованих списків передавали так званим кураторам, а один - залишали у тих, хто займався грошовою агітацією.

 

"За голосування у день виборів за певного кандидати у народні депутати громадянам обіцяли заплатити 1000-1500 гривень. Аби виборець після свого волевиявлення зміг отримати винагороду, йому необхідно буде сфотографувати бюлетень у кабінці для таємного голосування з відміткою про голосування за потрібного депутата та передати фото куратору", - повідомили у поліції.

 

За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця) ККУ.

Про обшуки на Закарпатті зранку 15 липня повідомив у Facebook професор кафедри соціології УжНУ Федір Шандор.

"На Закарпатті розпочалася масова спецоперація по затриманню осіб які здійснюють підкуп виборців. Затриманим вручено підозри і їм загрожує від 3 до 7 років увязнення з конфіскацією майна", - написав він.

За його словами, серед затриманих є багатодітні матері та сільські вчителі і лікарі, навіть представники правоохоронних органів.

"Відомо про арешт осіб у Виноградівському, Ужгородському та Іршавському районах", - додав Шандор.

Він також написав, що спецоперація триватиме до 21 липня включно.

Нагадаємо: 

  • З 15 липня поліція перейшла на посилений режим роботи у зв'язку з виборами до Верховної Ради 21 липня. Правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі в період з 15 по 28 липня.

Українська правда
Теми: підкупвибориВерховна РадаЗакарпаттяполіція
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