Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы в Раду: на Закарпатье скупали голоса по 1500 гривен

Понедельник, 15 июля 2019, 11:56

На Закарпатье полиция разоблачила группу лиц, которые скупали голоса избирателей в пользу одного из кандидатов в народные депутаты по 1000-1500 гривен.

Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Нацполиции.

"За один голос и голосование исключительно за одного кандидата в народные депутаты Украины в избирательном бюллетене гражданам обещали 1500 гривен", - отметили в ведомстве.

Правоохранители сейчас обыскивают жилье причастных схеме.

Установлено, что группа лиц из подчиненных должностных и доверенных лиц организовала "схему" скупки избирательных голосов за одного из кандидатов на выборах в Раду 21 июля.

 

Участники схемы сначала формировали списки граждан, которые за денежное вознаграждение согласились отдать свой "голос" за определенного кандидата. В дальнейшем один экземпляр сформированных списков передавали так называемым кураторам, а один - оставляли у тех, кто занимался денежной агитацией. 

 

"За голосование в день выборов за определенного кандидата в народные депутаты гражданам обещали заплатить 1000-1500 гривен. Чтобы избиратель после своего волеизъявления смог получить вознаграждение, ему необходимо будет сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за нужного депутата и передать фото куратору", - сообщили в полиции. 

 

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя) УК.

Об обысках на Закарпатье утром 15 июля сообщил в Facebook профессор кафедры социологии УжНУ Федор Шандор.

"На Закарпатье началась массовая спецоперация по задержанию лиц, которые осуществляли подкуп избирателей. Задержанным вручены подозрения и им грозит от 3 до 7 лет заключения с конфискацией имущества", - написал он.

По его словам, среди задержанных есть многодетные матери и сельские учителя и врачи, даже представители правоохранительных органов.

"Известно об аресте лиц в Виноградовском, Ужгородском и Иршавском районах", - добавил Шандор.

Он также написал, что спецоперация продлится до 21 июля включительно.

Напомним:

  • С 15 июля полиция перешла на усиленный режим работы в связи с выборами в Верховную Раду 21 июля. Правоохранители будут нести службу в усиленном режиме в период с 15 по 28 июля.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: подкупвиборыВерховная РадаЗакарпатьеполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
подкуп
Вторая попытка подкупа главы Фонда госимущества: дело направили в суд
Подкуп главы Госгеокадастра: начальника управления Хмельницкой области арестовали
Что делать, если увидели нарушение закона на избирательном участке
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: