Выборы в Раду: на Закарпатье скупали голоса по 1500 гривен

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Понедельник, 15 июля 2019, 11:56

На Закарпатье полиция разоблачила группу лиц, которые скупали голоса избирателей в пользу одного из кандидатов в народные депутаты по 1000-1500 гривен.

Об этом 15 июля сообщает пресс-служба Нацполиции.

"За один голос и голосование исключительно за одного кандидата в народные депутаты Украины в избирательном бюллетене гражданам обещали 1500 гривен", - отметили в ведомстве.

Правоохранители сейчас обыскивают жилье причастных схеме.

Установлено, что группа лиц из подчиненных должностных и доверенных лиц организовала "схему" скупки избирательных голосов за одного из кандидатов на выборах в Раду 21 июля.

 

Участники схемы сначала формировали списки граждан, которые за денежное вознаграждение согласились отдать свой "голос" за определенного кандидата. В дальнейшем один экземпляр сформированных списков передавали так называемым кураторам, а один - оставляли у тех, кто занимался денежной агитацией. 

 

"За голосование в день выборов за определенного кандидата в народные депутаты гражданам обещали заплатить 1000-1500 гривен. Чтобы избиратель после своего волеизъявления смог получить вознаграждение, ему необходимо будет сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за нужного депутата и передать фото куратору", - сообщили в полиции. 

 

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя) УК.

Напомним:

  • С 15 июля полиция перешла на усиленный режим работы в связи с выборами в Верховную Раду 21 июля. Правоохранители будут нести службу в усиленном режиме в период с 15 по 28 июля.

Украинская правда

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Темы: подкуп виборы Верховная Рада Закарпатье полиция


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