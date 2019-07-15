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У сіру зону Станиці Луганської пустять автобус – чиновник

Понеділок, 15 липня 2019, 12:00

Від мосту у сірій зоні біля Станиці Луганської до першого пункту пропуску на контрольованій урядом території їздитиме автобус для людей похилого віку та інвалідів.

Про це повідомив заступник голови Луганської обласної держадміністрації Юрій Клименко  

"Ми зробили ще один крок до миру: відсьогодні від мосту у Станиці Луганській до першого пункту пропуску на нашому боці людей похилого віку та інвалідів буде підвозити спеціалізований автобус", – написав він у Facebook.

 

"Довжина "дороги життя" – всього 800 метрів по нульовці, але для багатьох після екстремального спуску з дерев’яного мосту вони були справжнім випробуванням", – додав Клименко. 

"Не думаю, що добра воля української сторони буде позитивно сприйнята "керівництвом ЛНР", яке навпаки, десь рік тому, ускладнило людям дорогу до України. Тому побоюємось провокацій, до яких можуть вдатись прибічники "молодої республіки": випадкове потрапляння людей під колеса, якісь дрібні терористичні акти, будь-які дії з метою припинення курсування автобусу", – зізнався він. 

Клименко закликав земляків бути пильними та обережними.

Теми: Луганська областьОРДЛОДонбасЛНР
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