В серую зону Станицы Луганской пустят автобус – чиновник

784 просмотра
Понедельник, 15 июля 2019, 12:00

От моста в серой зоне у Станицы Луганской к первому пункту пропуска на контролируемой правительством территории будет ездить автобус для престарелых и инвалидов.

Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной госадминистрации Юрий Клименко.

"Мы сделали еще один шаг к миру: отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне престарелых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус", – написал он в Facebook.

 

"Длина "дороги жизни" – всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием", – добавил Клименко.

"Не думаю, что добрая воля украинской стороны будет позитивно воспринята "руководством ЛНР", которое наоборот где-то год назад осложнило людям дорогу в Украину. Поэтому опасаемся провокаций, к которым могут прибегнуть сторонники "молодой республики": случайное попадание людей под колеса, какие-то мелкие террористические акты, любые действия с целью прекращения курсирования автобуса", – признался он.

Клименко призвал земляков быть бдительными и осторожными.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Луганская область ОРДЛО Донбасс ЛНР


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский дал боевикам неделю, чтобы начать строить мост в Станице Луганской 8 июля 2019, 17:33
Зеленский назначил и представил главу Луганской ОГА 7 июля 2019, 16:02
Туск посетит Станицу Луганскую перед самитом Украина-ЕС 6 июля 2019, 19:27
Все новости
Главные новости
Оползень накрыл пляж в Одессе. Спасатели ищут под землей людей
Маршрутка и легковушка столкнулись на Киевщине, 3 человека погибли
"Слуга народа" заявила, что виновник смертельного ДТП – не ее член
Парубий рассказал о "сенсорной кнопке" для борьбы с кнопкодавством
Все новости
Фото

Украинские собаки-спасатели вошли в 100 лучших в мире

семья

Как вырастить уверенную в себе дочку: 5 советов папочкам

психология

7 задач подросткового возраста

Поиск по сайту
Архив
Весь архів