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В серую зону Станицы Луганской пустят автобус – чиновник

Понедельник, 15 июля 2019, 12:00

От моста в серой зоне у Станицы Луганской к первому пункту пропуска на контролируемой правительством территории будет ездить автобус для престарелых и инвалидов.

Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной госадминистрации Юрий Клименко.

"Мы сделали еще один шаг к миру: отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне престарелых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус", – написал он в Facebook.

 

"Длина "дороги жизни" – всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием", – добавил Клименко.

"Не думаю, что добрая воля украинской стороны будет позитивно воспринята "руководством ЛНР", которое наоборот где-то год назад осложнило людям дорогу в Украину. Поэтому опасаемся провокаций, к которым могут прибегнуть сторонники "молодой республики": случайное попадание людей под колеса, какие-то мелкие террористические акты, любые действия с целью прекращения курсирования автобуса", – признался он.

Клименко призвал земляков быть бдительными и осторожными.

Темы: Луганская областьОРДЛОДонбассЛНР
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