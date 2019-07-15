В серую зону Станицы Луганской пустят автобус – чиновник

От моста в серой зоне у Станицы Луганской к первому пункту пропуска на контролируемой правительством территории будет ездить автобус для престарелых и инвалидов.

Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной госадминистрации Юрий Клименко.

"Мы сделали еще один шаг к миру: отныне от моста в Станице Луганской до первого пункта пропуска на нашей стороне престарелых и инвалидов будет подвозить специализированный автобус", – написал он в Facebook.

"Длина "дороги жизни" – всего 800 метров по нулевке, но для многих после экстремального спуска с деревянного моста они были настоящим испытанием", – добавил Клименко.

"Не думаю, что добрая воля украинской стороны будет позитивно воспринята "руководством ЛНР", которое наоборот где-то год назад осложнило людям дорогу в Украину. Поэтому опасаемся провокаций, к которым могут прибегнуть сторонники "молодой республики": случайное попадание людей под колеса, какие-то мелкие террористические акты, любые действия с целью прекращения курсирования автобуса", – признался он.

Клименко призвал земляков быть бдительными и осторожными.