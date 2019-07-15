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Поліція Італії вилучила арсенал зброї в екстремістів, що воювали на Донбасі

Понеділок, 15 липня 2019, 13:25

Поліція Італії провела операцію на півночі країни, в ході якої було вилучено арсенал зброї, яку могли використовувати у бойових діях на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію ANSA.

Операція була спрямована проти правоекстремістських угруповань, які пов’язані з італійськими найманцями, які брали участь у бойових діях на сході України.

Обшуки пройшли у низці міст Італії: Турині, Мілані, Варезе, Павії, Новарі і Форлі.

В результаті було затримано троє осіб, в тому числі колишній інспектор італійської митниці, який балотувався до Сенату у 2001 році.

 

Правоохоронці також вилучили велику кількість зброї, зокрема, автоматичні штурмові гвинтівки останнього покоління, і нацистську символіку.

Теми: ІталіяДонбасОРДЛОзброя
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