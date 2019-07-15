Поліція Італії вилучила арсенал зброї в екстремістів, що воювали на Донбасі
Понеділок, 15 липня 2019, 13:25
Поліція Італії провела операцію на півночі країни, в ході якої було вилучено арсенал зброї, яку могли використовувати у бойових діях на Донбасі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію ANSA.
Операція була спрямована проти правоекстремістських угруповань, які пов’язані з італійськими найманцями, які брали участь у бойових діях на сході України.
Обшуки пройшли у низці міст Італії: Турині, Мілані, Варезе, Павії, Новарі і Форлі.
В результаті було затримано троє осіб, в тому числі колишній інспектор італійської митниці, який балотувався до Сенату у 2001 році.
Правоохоронці також вилучили велику кількість зброї, зокрема, автоматичні штурмові гвинтівки останнього покоління, і нацистську символіку.