Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция Италии изъяла арсенал оружия у экстремистов, воевавших на Донбассе

Понедельник, 15 июля 2019, 13:25

Полиция Италии провела операцию на севере страны, в ходе которой был изъят арсенал оружия, которое могли использовать в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Операция была направлена против правоэкстремистских группировок, которые связаны с итальянскими наемниками, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины.

Обыски прошли в ряде городов Италии: Турине, Милане, Варезе, Павии, Новаре и Форли.

В результате были задержаны три человека, в том числе бывший инспектор итальянской таможни, который баллотировался в Сенат в 2001 году.

 

Правоохранители также изъяли большое количество оружия, в частности, автоматические штурмовые винтовки последнего поколения, и нацистскую символику.

Темы: ИталияДонбассОРДЛОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Италия
Италия планирует закупить танки Leopard 2 для усиления своей армии
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: