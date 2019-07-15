Аваков розповів послу Італії, що рішення суду щодо Марківа – "ганебне"

Джерело: Twitter Арсена Авакова, прес-служба МВС.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вказав послу Італії Давіду Ла Чечіліа на "ганебне" рішення італійського суду щодо гвардійця Віталія Марківа, який отримав 24 роки ув’язнення за звинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Пряма мова: "Зустрівся із Послом Італії. Довів позицію України: ганебне, несправедливе рішення суду Павії щодо гвардійця Марківа шкодить взаєминам країн. Вимагаємо ясних кроків у вирішенні проблеми. Для цього домовилися продовжити спільні консультації".

"Ви бачите хвилю резонансу у зв’язку із вироком нашому гвардійцю Віталію Марківу. Я хотів би, аби ми чітко розуміли, що цей вирок – несправедливий і може вплинути на відносини між нашими країнами. Це позиція уряду і Президента України. Рішення суду ‑ політизоване і необ’єктивне. Я хочу вам нагадати, що на Донбасі загинуло понад 10 000 осіб. Там проти України воюють і десятки найманців з Італії. В Україні є кілька кримінальних проваджень, де фігурують громадяни Італії, які вбивали українців".

"Сотні італійських громадян, серед яких і журналісти, нелегально перебували на окупованих територіях Донбасу і АР Крим. Вони незаконно перетнули український кордон з боку РФ. Тому я хочу, аби ви зайняли чітку позицію і ми розробили спільно план дій. Я б не хотів, щоб в Україні Італія асоціювалася із проросійським урядом, вважалася прибічником сепаратистів та найманців".

Посол Італії: "Повне рішення суду буде оприлюднене протягом 60 днів. Тоді ми зможемо більш детально його вивчити, зокрема мотиваційну частину. Для Італії це важлива тема для усіх інституцій та медіа, адже усі хочуть знати правду, і, в першу чергу, її шукають батьки Андреа Рокеллі".

Деталі: Суд італійського міста Павія минулого тижня визнав винним Марківа. Його засудили до 24 років ув'язнення. Це навіть більше, ніж просила прокуратура (17 років).

Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством.

За їхньою версією, перебуваючи на горі Карачун, Марків передав інформацію про перебування журналістів українській армії.

Захист відкидає ці звинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти перебували в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню.

Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України щодо створення спільної слідчої групи, які лунали після арешту Марківа.

Аваков відвідував суд в Італії.

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