Аваков пожаловался послу Италии на "позорное" решение суда по Маркиву

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Понедельник, 15 июля 2019, 14:34

Источник: Twitter Арсена Авакова.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пожаловался послу Италии на "позорное" решение итальянского суда относительно украинского гвардейца Виталия Маркива, который получил 24 года тюрьмы по обвинению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Прямая речь: "Встретился с Послом Италии. Донес позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейца Маркива вредит отношениям стран. Требуем ясных шагов в решении проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации".

Детали: Суд итальянского города Павия на прошлой неделе признал виновным Маркива. Его приговорили к 24 годам заключения. Это даже больше, чем просила прокуратура (17 лет). Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством.

По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, звучали после ареста Маркива.

Аваков посещал суд в Италии.

История вопроса:

  • Заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.

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Темы: Аваков суд Италия


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