Источник: Twitter Арсена Авакова.

Министр внутренних дел Арсен Аваков указал послу Италии на "позорное" решение итальянского суда относительно украинского гвардейца Виталия Маркива, который получил 24 года тюрьмы по обвинению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Прямая речь: "Встретился с Послом Италии. Донес позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейца Маркива вредит отношениям стран. Требуем ясных шагов в решении проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации".

"Вы видите волну резонанса в связи с приговором нашем гвардейцу Виталию Маркиву. Я хотел бы, чтобы мы четко понимали, что этот приговор - несправедливый и может повлиять на отношения между нашими странами. Это позиция правительства и Президента Украины. Решение суда - политизировано и необъективно. Я хочу вам напомнить, что на Донбассе погибли более 10 000 человек. Там против Украины воюют и десятки наемников из Италии. В Украине есть несколько уголовных производств, где фигурируют граждане Италии, которые убивали украинцев".

"Сотни итальянских граждан, среди которых и журналисты, нелегально находились на оккупированных территориях Донбасса и АР Крым. Они незаконно пересекли украинскую границу со стороны РФ. Поэтому я хочу, чтобы вы заняли четкую позицию и мы разработали совместно план действий. Я бы не хотел, чтобы в Украине Италия ассоциировалась с пророссийским правительством, считалась сторонником сепаратистов и наемников".

Посол Италии: "Полное решение суда будет обнародовано в течение 60 дней. Тогда мы сможем более детально его изучить, в частности мотивационную часть. Для Италии это важная тема для всех институтов и медиа, ведь все хотят знать правду, и, в первую очередь, ее ищут родители Андреа Рокелле".

Детали: Суд итальянского города Павия на прошлой неделе признал виновным Маркива. Его приговорили к 24 годам заключения. Это даже больше, чем просила прокуратура (17 лет). Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством.

По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.

Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, звучали после ареста Маркива.

Аваков посещал суд в Италии.

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