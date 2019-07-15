Аваков пожаловался послу Италии на "позорное" решение суда по Маркиву
Источник: Twitter Арсена Авакова.
Министр внутренних дел Арсен Аваков пожаловался послу Италии на "позорное" решение итальянского суда относительно украинского гвардейца Виталия Маркива, который получил 24 года тюрьмы по обвинению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
Прямая речь: "Встретился с Послом Италии. Донес позицию Украины: позорное, несправедливое решение суда Павии по гвардейца Маркива вредит отношениям стран. Требуем ясных шагов в решении проблемы. Для этого договорились продолжить совместные консультации".
Детали: Суд итальянского города Павия на прошлой неделе признал виновным Маркива. Его приговорили к 24 годам заключения. Это даже больше, чем просила прокуратура (17 лет). Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством.
По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.
Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.
Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, звучали после ареста Маркива.
Аваков посещал суд в Италии.
История вопроса:
- Заместитель командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.
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