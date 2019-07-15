ДТП з кортежем президента: водії УДО відбулися адмінпротоколами

Поліція склала адміністративні протоколи на водіїв Управління державної охорони, які були учасниками ДТП в Запорізькій області, кримінальна справа за фактом аварії відкриватись не буде через відсутність постраждалих.

Про це "Укрінформу" повідомила прес-офіцер ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвик.

"За фактом ДТП, яка мала місце 14 липня на автошляху Харків-Сімферополь за участі трьох автомобілів Volkswagen та колоною автобусів МАЗ, що перевозили дітей для оздоровлення до пансіонату, на водіїв легковиків поліцейськими було складено два адміністративних протоколи за ознаками ч.1 ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення", – повідомила Людвик.

Одному з водіїв автомобіля Volkswagen надали медичну допомогу, після чого відпустили.

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