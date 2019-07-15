ДТП с кортежем президента: водители УГО отделались админпротоколами
Полиция составила административные протоколы на водителей Управления государственной охраны, которые стали участниками ДТП в Запорожской области, уголовное дело по факту аварии открываться не будет из-за отсутствия пострадавших.
Об этом "Укринформу" сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик.
"По факту ДТП, которое произошло 14 июля на автодороге Харьков-Симферополь с участием трех автомобилей Volkswagen и колонной автобусов МАЗ, перевозивших детей для оздоровления в пансионат, на водителей легковушек полицейскими было составлено два административных протокола по признакам ч.1 ст.124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса об административных правонарушениях", - сообщила Людвик.
Одному из водителей автомобиля Volkswagen оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.
Напомним:
- Накануне в Запорожской области микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав УГО возвращался из командировки, в которой они сопровождали президента Владимира Зеленского, к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП с колонной автобусов, перевозивших детей. Среди детей пострадавших нет. Зеленского в авто кортежа не было, он вернулся в столицу самолетом.
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