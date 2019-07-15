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В ЦВК розповіли, в яких бюлетенях буде штамп "Вибув"

Понеділок, 15 липня 2019, 18:42

Центральна виборча комісія зобов’язала в кількох мажоритарних округах поставити штамп "Вибув" на відомостях стосовно кандидатів у нардепи, реєстрацію яких скасували.

Про це комісія повідомляє у понеділок на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, у зв’язку з прийняттям постанов ЦВК про скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 12, 17, 21, 24, 27, 31, 32, 36, 39, 40, 64, 65, 70, 74 – 76, 78, 81, 84, 94, 96, 97, 100 – 102, 123, 130, 135, 136, 141, 143, 149, 159, 176, 182 – 184, 200 – 202, 204, 212 Комісія зобов’язала внести зміни до виборчих бюлетенів шляхом проставлення штампа "Вибув" на відомостях стосовно кандидатів у народні депутати України, реєстрацію яких скасовано.

В ЦВК зазначили, що штамп "Вибув" проставляється горизонтально таким чином, щоб його відтиск охоплював порожній квадрат та прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) і частину інших відомостей про кандидата в народні депутати України.

Відтиск штампа не повинен охоплювати відомості щодо іншого кандидата.

Нагадаємо:

  • 11 червня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.
  • Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії про зняття з виборів кандидата в народні депутати від "Слуги народу" по мажоритарному округу №169 (Харків) Олександра Куницького.

Теми: ЦВКвибори
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