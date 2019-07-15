Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд дозволив Куницькому від "Слуги народу" брати участь у виборах

Понеділок, 15 липня 2019, 02:22

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії про зняття з виборів кандидата в народні депутати від "Слуги народу" по мажоритарному округу №169 (Харків) Олександра Куницького.

Про це з посиланням на відповідне рішення суд повідомляє Інтерфакс-Україна.

Суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 11 липня, якою була скасована реєстрація кандидата від "Слуги народу" Куницького.

Тоді кандидат "Слуги народу" заявив, що ЦВК прийняла політично мотивоване рішення про зняття його з виборів на користь іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського, і що членам ЦВК, за його інформацією, дзвонив особисто попередній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

12 липня партія "Слуга народу" заявила, що підтримує позицію Куницького щодо оскарження рішення ЦВК про скасування його реєстрації і бачить в цьому рішенні політичний мотив. У партії закликали ЦВК відновити реєстрацію Куницького як кандидата на виборах.

Як відомо, в окрузі №169 балотується в парламент як самовисуванець народний депутат Олександр Грановський, який в нинішній Верховній Раді входив до фракції Блоку Петра Порошенка, а 29 травня заявив про вихід з партії "Блок Петра Порошенка" Солідарність ", яка перейменована в" Європейську солідарність ".

Нагадуємо:

  • Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" Олександра Куницького. ЦВК перевірила і встановила, що протягом останніх 5 років Куницький виїжджав за межі України на період, що перевищував дозволені законом 90 календарних днів, а саме на 264 дні.
  • Сам кандидат заявив, що їздив у відрядження, але, кажуть у комісії, відповідних доказів не надав. Зокрема, стверджував кандидат, у відрядженнях він виконував редакційні завдання "1+1 продакшн".
  • Раніше "5 канал" повідомив про те, що Куницький не проживає у Харкові, а про наявність у нього громадянства Ізраїлю свідчить надана ізраїльським Відомством з питань корпорацій виписка про заставу майна "громадянина Ізраїлю Олександра Куницького".
  • Документи, що нібито підтверджують подвійне громадянство Куницького, у соцмережі оприлюднив позафракційний нардеп Андрій Денисенко, розмістивши нібито копію паспорта Куницького. 
  • ЦВК розпочала відповідну перевірку.
  • Зрештою Куницький підтвердив, що має громадянство Ізраїлю.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрановськийСлуга народуЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Грановський
ВАКС заочно арештував екснардепа БПП Грановського
Разом з Кауфманом НАБУ в Одесі затримало Грановського
НАБУ оголосило в розшук екснардепа Грановського
Останні новини
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
Усі новини...
Реклама: