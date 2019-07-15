Суд дозволив Куницькому від "Слуги народу" брати участь у виборах

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Центральної виборчої комісії про зняття з виборів кандидата в народні депутати від "Слуги народу" по мажоритарному округу №169 (Харків) Олександра Куницького.

Про це з посиланням на відповідне рішення суд повідомляє Інтерфакс-Україна.

Суд визнав протиправною та скасував постанову ЦВК від 11 липня, якою була скасована реєстрація кандидата від "Слуги народу" Куницького.

Тоді кандидат "Слуги народу" заявив, що ЦВК прийняла політично мотивоване рішення про зняття його з виборів на користь іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського, і що членам ЦВК, за його інформацією, дзвонив особисто попередній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

12 липня партія "Слуга народу" заявила, що підтримує позицію Куницького щодо оскарження рішення ЦВК про скасування його реєстрації і бачить в цьому рішенні політичний мотив. У партії закликали ЦВК відновити реєстрацію Куницького як кандидата на виборах.

Як відомо, в окрузі №169 балотується в парламент як самовисуванець народний депутат Олександр Грановський, який в нинішній Верховній Раді входив до фракції Блоку Петра Порошенка, а 29 травня заявив про вихід з партії "Блок Петра Порошенка" Солідарність ", яка перейменована в" Європейську солідарність ".

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