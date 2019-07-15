В ЦИК рассказали, в каких бюллетенях будет штамп "Выбыл"

Центральная избирательная комиссия обязала в нескольких мажоритарных округах поставить штамп "выбыл" на сведениях относительно кандидатов в нардепы, регистрация которых отменена.

Об этом Комиссия сообщает в понедельник на своей странице в Facebook.

В частности, в связи с принятием постановления ЦИК об отмене регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 12, 17, 21, 24, 27, 31, 32, 36, 39, 40, 64, 65, 70, 74 - 76 78, 81, 84, 94, 96, 97, 100 - 102, 123, 130, 135, 136, 141, 143, 149, 159, 176, 182 - 184, 200 - 202, 204, 212 Комиссия обязала внести изменения в избирательные бюллетени путем проставления штампа "Выбыл" на сведениях относительно кандидатов в народные депутаты Украины, регистрация которых отменена.

В ЦИК отметили, что штамп "Выбыл" проставляется горизонтально таким образом, чтобы его оттиск охватывал пустой квадрат и фамилию, собственное имя (все имена), отчество (при наличии) и часть других сведений о кандидате в народные депутаты Украины.

Оттиск штампа не должен охватывать сведения относительно другого кандидата.

Напомним: