В ЦИК рассказали, в каких бюллетенях будет штамп "Выбыл"

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Понедельник, 15 июля 2019, 18:42

Центральная избирательная комиссия обязала в нескольких мажоритарных округах поставить штамп "выбыл" на сведениях относительно кандидатов в нардепы, регистрация которых отменена.

Об этом Комиссия сообщает в понедельник на своей странице в Facebook.

В частности, в связи с принятием постановления ЦИК об отмене регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 12, 17, 21, 24, 27, 31, 32, 36, 39, 40, 64, 65, 70, 74 - 76 78, 81, 84, 94, 96, 97, 100 - 102, 123, 130, 135, 136, 141, 143, 149, 159, 176, 182 - 184, 200 - 202, 204, 212 Комиссия обязала внести изменения в избирательные бюллетени путем проставления штампа "Выбыл" на сведениях относительно кандидатов в народные депутаты Украины, регистрация которых отменена.

В ЦИК отметили, что штамп "Выбыл" проставляется горизонтально таким образом, чтобы его оттиск охватывал пустой квадрат и фамилию, собственное имя (все имена), отчество (при наличии) и часть других сведений о кандидате в народные депутаты Украины.

Оттиск штампа не должен охватывать сведения относительно другого кандидата.

Напомним:

  • 11 июля Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого. ЦИК проверила и установила, что в течение последних 5 лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 календарных дней, а именно на 264 дня.
  • Шестой апелляционный административный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии о снятии с выборов кандидата в народные депутаты от "Слуги народа" по мажоритарному округу №169 (Харьков) Александра Куницкого.

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Темы: ЦИК виборы


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