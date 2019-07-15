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Вакарчук поскаржився, що в смс-ках поширюють наклеп на його партію

Понеділок, 15 липня 2019, 21:09

Джерело: брифінг Святослава Вакарчука в агентстві Інтерфакс-Україна

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук поскаржився, що на західній Україні виборці отримують sms-повідомлення про те, що, мовляв, його політична сила не проходить до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах 21 липня.

Пряма мова: "Два дні тому на західній Україні виборцям почали масово розсилати смс-повідомлення про те, що" Голос "нібито не проходить до Верховної Ради. Але, думаю, ви всі знаєте, хто любить масові розсилки".

"Цим займаються ті, хто боїться, що ми занадто багато голосів заберемо. "Голос" буде у Верховній Раді. Ми наберемо достатньо, щоб створити вам дуже складне життя".

Історія питання:

Раніше партійці "Голосу" повідомляли, як у Львові невідомі напали на волонтерів у футболках і кепках з емблемою політсили та розгромили коворкінг.

Дізнатися більше: 

Голова партії "Голос" Юлія Клименко: Наші можливості – це мінімум 10%, максимум 24%

Теми: вибориВакарчук
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