На западе распространяют клевету о "непроходном" "Голосе" – Вакарчук
Источник: брифинг лидера партии в агентстве Интерфакс-Украина
На западной Украине избиратели получают sms-сообщения о том, что партия "Голос" Святослава Вакарчука якобы не проходит в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля.
Прямая речь: "Два дня тому назад на западной Украине избирателям начали массово рассылать смс-сообщения о том, что "Голос" якобы не проходит в Верховную Раду. Но, думаю, вы все знаете, кто любит массовые рассылки".
"Этим занимаются те, кто боится, что мы слишком много голосов заберем. "Голос" будет в Верховной Раде. Мы наберем достаточно, чтобы создать вам очень сложную жизнь".
История вопроса:
Ранее партийцы "Голоса" сообщали о том, как во Львове неизвестные напали на волонтеров в футболках и кепках с эмблемой политсилы и разгромили коворкинг.
Узнать больше:
Глава партии "Голос" Юлия Клименко: Наши возможности – это минимум 10%, максимум 24%
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