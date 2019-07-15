На западе распространяют клевету о "непроходном" "Голосе" – Вакарчук

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Понедельник, 15 июля 2019, 21:09

Источник: брифинг лидера партии в агентстве Интерфакс-Украина

На западной Украине избиратели получают sms-сообщения о том, что партия "Голос" Святослава Вакарчука якобы не проходит в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Прямая речь: "Два дня тому назад на западной Украине избирателям начали массово рассылать смс-сообщения о том, что "Голос" якобы не проходит в Верховную Раду. Но, думаю, вы все знаете, кто любит массовые рассылки".

"Этим занимаются те, кто боится, что мы слишком много голосов заберем. "Голос" будет в Верховной Раде. Мы наберем достаточно, чтобы создать вам очень сложную жизнь".

История вопроса:

Ранее партийцы "Голоса" сообщали о том, как во Львове неизвестные напали на волонтеров в футболках и кепках с эмблемой политсилы и разгромили коворкинг.

Узнать больше: 

Глава партии "Голос" Юлия Клименко: Наши возможности – это минимум 10%, максимум 24%

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Темы: виборы Вакарчук


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