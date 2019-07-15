Украинцы в Нью-Йорке пикетировали консульство Италии
Источник: Укринформ, Голос Америки
Представители украинской общины в США под стенами генерального консульства Италии в Нью-Йорке требовали освобождения украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
Прямая речь: "Мы считаем, что эти доказательства ложные и дело сфабриковано. Мы требуем от итальянского правительства предоставить Маркиву доступ к справедливому правосудию".
"Это (на плакате - ред.) министр внутренних дел Италии на Красной площади в футболке с Путиным. А здесь он стоит в футболке с надписью "Нет санкциям против России". Когда есть министр внутренних дел с такой позицией, тогда есть и суды с такой позицией, и прокуратура. Это предвзятый суд, предвзятое судопроизводство, и против этого мы протестуем".
Представники української громади вийшли під стіни італійського консульства у Нью-Йорку, вимагаючи звільнити українського нацгвардійця Віталія Марківа pic.twitter.com/5gIGW74gvd— Голоc Амepики (@chastime) 15 липня 2019 р.
Детали: На плакатах были надписи "Свободу Виталию Маркивым", "Итальянское правосудие не должно действовать по путинским указаниям".
Участники протеста скандировали "Свободу Виталию Маркиву!", когда из консульства выходили сотрудники и посетители.
История вопроса:
- Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталия Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года.
- 12 июля суд итальянского города Павия признал виновным Маркива. Его приговорили к 24 годам заключения.
Прокуроры считают гибель Роккелли умышленным убийством. По их версии, находясь на горе Карачун, Маркив передал информацию о пребывании журналистов украинской армии.
- Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.
- Итальянская сторона отказалась от следственных действий на месте происшествия, проигнорировала предложение Украины после ареста Маркива создать совместную следственную группу.
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