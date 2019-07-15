Украинцы в Нью-Йорке пикетировали консульство Италии

Источник: Укринформ, Голос Америки

Представители украинской общины в США под стенами генерального консульства Италии в Нью-Йорке требовали освобождения украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Прямая речь: "Мы считаем, что эти доказательства ложные и дело сфабриковано. Мы требуем от итальянского правительства предоставить Маркиву доступ к справедливому правосудию".

"Это (на плакате - ред.) министр внутренних дел Италии на Красной площади в футболке с Путиным. А здесь он стоит в футболке с надписью "Нет санкциям против России". Когда есть министр внутренних дел с такой позицией, тогда есть и суды с такой позицией, и прокуратура. Это предвзятый суд, предвзятое судопроизводство, и против этого мы протестуем".

Представники української громади вийшли під стіни італійського консульства у Нью-Йорку, вимагаючи звільнити українського нацгвардійця Віталія Марківа pic.twitter.com/5gIGW74gvd — Голоc Амepики (@chastime) 15 липня 2019 р.

Детали: На плакатах были надписи "Свободу Виталию Маркивым", "Итальянское правосудие не должно действовать по путинским указаниям".

Участники протеста скандировали "Свободу Виталию Маркиву!", когда из консульства выходили сотрудники и посетители.

История вопроса: