Гройсман: Ціни на газ в Україні мають знижуватися, бо вони впали у Європі

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Вівторок, 16 липня 2019, 06:12

Ціни на газ в Україні мають знижуватися, оскільки вони знизилися у Європі, а уряд підготував для цього усі рішення.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє  Укрінформ.

"Я підтримую зниження цін на газ. Усе, що я зміг для цього зробити у межах повноважень Уряду — ціни почали знижуватися з травня. Ціни дійсно у Європі впали, вони мають падати в Україні", - сказав Гройсман.

Він нагадав, що у 2008 році прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписала меморандум с Міжнародним валютним фондом.

"Там вона взяла на себе зобов'язання, що український газ буде коштувати стільки, скільки він коштує у Європі. Потім вона це виконала тільки на 50%", - зазначив Гройсман.

Нагадуємо:

  • "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для потреб населення. У порівнянні з червнем вартість газу зменшиться на 65 копійок за куб, або на 11,7%.

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Теми: газ Гройсман


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