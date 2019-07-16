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Гройсман: Цены на газ в Украине должны снижаться, потому что они упали в Европе

Вторник, 16 июля 2019, 06:12

Цены на газ в Украине должны снижаться, поскольку они снизились в Европе, а правительство подготовило для этого все решения.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"Я поддерживаю снижение цен на газ. Все, что я смог для этого сделать в пределах полномочий Правительства - цены начали снижаться с мая. Цены действительно в Европе упали, они должны падать в Украине", - сказал Гройсман.

Он напомнил, что в 2008 году премьер-министр Юлия Тимошенко подписала меморандум с Международным валютным фондом.

"Там она взяла на себя обязательства, что украинский газ будет стоить столько, сколько он стоит в Европе. Потом она это исполнила только на 50%", - отметил Гройсман.

Напомним:

  • "Нафтогаз Украины" рассчитал новую цену природного газа для нужд населения. По сравнению с июнем стоимость газа уменьшится на 65 копеек, или на 11,7%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: газГройсман
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