Збірна України з пляжного футболу не поїде в Москву

Збірна України з пляжного футболу не приїде в Москву на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу з пляжного футболу.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Асоціацію пляжного футболу України.

"Збірна України не приїде на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу з пляжного футболу в Москві. Це рішення Федерації футболу України", – повідомили російському агентству в асоціації.

Турнір пройде з 19 по 27 липня в московському спорткомплексі "Лужники".

Збірна України мала зіграти у групі D разом з іспанцями, азербайджанцями і латвійцями.

Як зазначає Sportarena.com, Україна в результаті пропустить чемпіонат світу, який пройде в Парагваї з 21 листопада до 1 грудня.

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