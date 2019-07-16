Збірна України з пляжного футболу не поїде в Москву
Збірна України з пляжного футболу не приїде в Москву на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу з пляжного футболу.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Асоціацію пляжного футболу України.
"Збірна України не приїде на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу з пляжного футболу в Москві. Це рішення Федерації футболу України", – повідомили російському агентству в асоціації.
Турнір пройде з 19 по 27 липня в московському спорткомплексі "Лужники".
Збірна України мала зіграти у групі D разом з іспанцями, азербайджанцями і латвійцями.
Як зазначає Sportarena.com, Україна в результаті пропустить чемпіонат світу, який пройде в Парагваї з 21 листопада до 1 грудня.
Нагадаємо:
- У березні 2018 року міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підписав указ, згідно з яким українські спортсмени не беруть участь у змаганнях, які проходять на території Росії.
- На II Європейських іграх у Мінську Україна посіла четверте місце, поступившись у матчі за бронзу збірної Швейцарії (4:5).
- Також українська команда пробилася в суперфінал Євроліги і отримала право виступити на Всесвітніх пляжних іграх.
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