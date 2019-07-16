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Збірна України з пляжного футболу не поїде в Москву

Вівторок, 16 липня 2019, 08:54

Збірна України з пляжного футболу не приїде в Москву на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу з пляжного футболу.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Асоціацію пляжного футболу України.

"Збірна України не приїде на європейську кваліфікацію до чемпіонату світу з пляжного футболу в Москві. Це рішення Федерації футболу України", – повідомили російському агентству в асоціації.

Турнір пройде з 19 по 27 липня в московському спорткомплексі "Лужники".

Збірна України мала зіграти у групі D разом з іспанцями, азербайджанцями і латвійцями.

Як зазначає Sportarena.com, Україна в результаті пропустить чемпіонат світу, який пройде в Парагваї з 21 листопада до 1 грудня.

Нагадаємо:

  • У березні 2018 року міністр молоді та спорту України Ігор Жданов підписав указ, згідно з яким українські спортсмени не беруть участь у змаганнях, які проходять на території Росії.
  • На II Європейських іграх у Мінську Україна посіла четверте місце, поступившись у матчі за бронзу збірної Швейцарії (4:5).
  • Також українська команда пробилася в суперфінал Євроліги і отримала право виступити на Всесвітніх пляжних іграх.

Теми: спортРосія
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