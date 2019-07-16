Сборная Украины по пляжному футболу не поедет в Москву

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Вторник, 16 июля 2019, 08:54

Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию пляжного футбола Украины.

"Сборная Украины не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. Это решение Федерации футбола Украины", – сообщили российскому агентству в ассоциации.

Турнир пройдет с 19 по 27 июля в московском спорткомплексе "Лужники".

Сборная Украины должна была сыграть в группе D вместе с испанцами, азербайджанцами и латвийцами.

Как отмечает Sportarena.com, Украина в итоге пропустит чемпионат мира, который пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Напомним:

  • В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не участвуют в соревнованиях, проходящих на территории России.
  • На II Европейских играх в Минске Украина заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу сборной Швейцарии (4:5).
  • Также украинская команда пробилась в суперфинал Евролиги и получила право выступить на Всемирных пляжных играх.

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Темы: спорт Росcия


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