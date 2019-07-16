Сборная Украины по пляжному футболу не поедет в Москву

Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию пляжного футбола Украины.

"Сборная Украины не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. Это решение Федерации футбола Украины", – сообщили российскому агентству в ассоциации.

Турнир пройдет с 19 по 27 июля в московском спорткомплексе "Лужники".

Сборная Украины должна была сыграть в группе D вместе с испанцами, азербайджанцами и латвийцами.

Как отмечает Sportarena.com, Украина в итоге пропустит чемпионат мира, который пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Напомним: