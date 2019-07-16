Сборная Украины по пляжному футболу не поедет в Москву
Вторник, 16 июля 2019, 08:54
Сборная Украины по пляжному футболу не приедет в Москву на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию пляжного футбола Украины.
"Сборная Украины не приедет на европейскую квалификацию к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. Это решение Федерации футбола Украины", – сообщили российскому агентству в ассоциации.
Турнир пройдет с 19 по 27 июля в московском спорткомплексе "Лужники".
Сборная Украины должна была сыграть в группе D вместе с испанцами, азербайджанцами и латвийцами.
Как отмечает Sportarena.com, Украина в итоге пропустит чемпионат мира, который пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.
Напомним:
- В марте 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не участвуют в соревнованиях, проходящих на территории России.
- На II Европейских играх в Минске Украина заняла четвертое место, уступив в матче за бронзу сборной Швейцарии (4:5).
- Также украинская команда пробилась в суперфинал Евролиги и получила право выступить на Всемирных пляжных играх.