У Зеленського готують закони щодо реформи СБУ і сфери оборони

Джерело: Промова секретаря РНБО Олександра Данилюка на форумі "Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту" 16 липня.

Команда президента Володимира Зеленського готує законопроекти, які дозволять розсекретити тендерні закупівлі у секторі безпеки та оборони та провести реформу Служби безпеки України.

Деталі: З початком роботи нового складу парламенту президент Володимир Зеленський внесе на розгляд Верховної Ради ряд законопроектів, які передбачають, зокрема, реформу Служби безпеки України та сфери національної оборони.

Пряма мова: Сфера оборони і безпеки зараз потребують найшвидшої реформи.

Історично у цих сферах стояв гриф секретності, і державності, якими зловживали.

Тому зараз РНБО буде фокусуватися на тому, щоб на день початку роботи нового парламенту президент вніс закони, які зрушать з мертвої точки реформу у сфері безпеки і оборони.

Якщо говорити про оборонну сферу, то треба змінювати процедуру оборонного замовлення. Зараз близько 90% закупівель відбуваються у таємному режимі. На цьому хтось заробляє або, як мінімум, гроші використовуються неефективно.

Тому має бути застосований принцип мінімальної доцільної таємності, як він застосовується у багатьох країнах світу.

Стосовно сектору безпеки, то тут є кілька законопроектів, які стосуються реформування Служби безпеки України. Це комплексне питання, бо історично на СБУ чіплялися всі політичні процеси. Має бути цивільний нагляд за службою.

Без реформи СБУ важко реформувати інші сфери, зокрема, сектор фінансової безпеки.

Як тільки парламент ці закони ухвалить, а я впевнений, що ухвалить, буде певний час на їхню імплементацію, але основний етап ми пройдемо.

Нагадаємо: