Источник: Речь секретаря СНБО Александра Данилюка на форуме "Установление справедливости - повестка дня для будущего парламента", 16 июля.

Команда президента Владимира Зеленского готовит законопроекты, которые позволят рассекретить тендерные закупки в секторе безопасности и обороны и провести реформу Службы безопасности Украины.

Детали: С началом работы нового состава парламента президент Владимир Зеленский внесет на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, предусматривающих, в частности, реформу Службы безопасности Украины и сферы национальной обороны.

Прямая речь: Сфера обороны и безопасности сейчас требуют немедленной реформы.

Исторически в этих сферах стоял гриф секретности и государственности, которыми злоупотребляли.

Поэтому сейчас СНБО будет фокусироваться на том, чтобы в день начала работы нового парламента президент внес законы, которые сдвинут с мертвой точки реформу в сфере безопасности и обороны.

Если говорить об оборонной сфере, то надо менять процедуру оборонного заказа. Сейчас порядка 90% закупок происходят в тайном режиме. На этом кто-то зарабатывает или, как минимум, деньги используются неэффективно.

Поэтому должен быть применен принцип минимальной целесообразной секретности, как он применяется во многих странах мира.

Относительно сектора безопасности, то здесь есть несколько законопроектов, касающихся реформирования Службы безопасности Украины. Это комплексный вопрос, потому что исторически на СБУ цеплялись все политические процессы. Должен быть гражданский надзор за службой.

Без реформы СБУ трудно реформировать другие сферы, в частности, сектор финансовой безопасности.

Как только парламент эти законы примет, а я уверен, что примет, будет определенное время на их имплементацию, но основной этап мы пройдем.

Напомним: