В Офисе президента анонсировали реформу НАПК

Источник: комментарий заместителя главы ОПУ Руслана Рябошапки журналистам.

В Офисе президента разработали законопроект по реформированию Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Прямая речь: "У нас уже готов законопроект по реформированию НАПК и мы видим как минимум – его перезагрузку, изменение количественного состава, а также изменение тех инструментов, которыми сегодня пользуется Национальное агентство по предупреждению коррупции".

"В частности есть вещи, которые блокируют его работу, например то, что Министерство юстиции регистрирует акты агентства таким образом, что НАПК потом не может выполнять свои полномочия должным образом".

Детали: Офис президента хочет передать самому НАПК реестр деклараций, укрепить мощности агентства по проверке электронных деклараций и противодействия политической коррупции.

Почему это важно: Работа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции вызвала много критики из-за медленных темпов проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. НАПК само жаловалось на то, что декларации приходится проверять вручную.

История вопроса:

В июне Нацагентство по предупреждению коррупции заявляло об окончании проверки всех народных депутатов VIII созыва на соблюдение требований антикоррупционных законов. В то же время в НАПК жаловались, что привлечь нарушителей к ответственности не могут.

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