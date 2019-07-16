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Під Києвом затримали "Спайдермена", який табуреткою вбив чоловіка

Вівторок, 16 липня 2019, 12:49

Правоохоронці затримали 23-річного зловмисника, який одягнув костюм "Спайдермена" і вбив табуреткою чоловіка у селі Горенка на Київщині.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

Відзначається, що вбивство сталося 14 липня на ґрунті довготривалих неприязних відносин.

"Раніше судимий 23-річний хлопець, перебуваючи на території домоволодіння потерпілого наніс останньому численні удари табуреткою та дерев’яною палицею по голові. Від завданих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці вчинення злочину", - йдеться в повідомленні. 

 

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за  ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ.

Прокуратура подала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо:

  • У липні 2018 року у столиці затримали 35-річного чоловіка, який у масках "Людини-павука" та "Бетмена" грабував різні кредитні установи.
  • У лютому київського "Спайдермена" засудили до 7 років тюрми.

Українська правда
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