Под Киевом задержали "Cпайдермена", который табуреткой убил мужчину

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Вторник, 16 июля 2019, 12:49

Правоохранители задержали 23-летнего злоумышленника, который надел костюм "Cпайдермена" и убил табуреткой мужчину в селе Горенка Киевской области.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Отмечается, что убийство произошло 14 июля на почве длительных неприязненных отношений.

"Ранее судимый 23-летний парень, находясь на территории домовладения потерпевшего нанес последнему многочисленные удары табуреткой и деревянной палкой по голове. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте совершения преступления", - говорится в сообщении.

 

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Прокуратура подала в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним:

  • В июле 2018 года в столице задержали 35-летнего мужчину, который в масках "Человека-паука" и "Бэтмена" грабил различные кредитные учреждения.
  • В феврале киевского "Спайдермена" приговорили к 7 годам тюрьмы.

Украинская правда

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