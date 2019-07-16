Под Киевом задержали "Cпайдермена", который табуреткой убил мужчину

Правоохранители задержали 23-летнего злоумышленника, который надел костюм "Cпайдермена" и убил табуреткой мужчину в селе Горенка Киевской области.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Отмечается, что убийство произошло 14 июля на почве длительных неприязненных отношений.

"Ранее судимый 23-летний парень, находясь на территории домовладения потерпевшего нанес последнему многочисленные удары табуреткой и деревянной палкой по голове. От причиненных телесных повреждений потерпевший скончался на месте совершения преступления", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Прокуратура подала в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним: