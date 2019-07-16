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КС визнав конституційною декомунізацію – джерело

Вівторок, 16 липня 2019, 15:26
КС визнав конституційною декомунізацію – джерело

Конституційний суд у вівторок визнав конституційним закон про декомунізацію.

Про це "Українській правді" повідомило джерело, наближене до розгляду питання.

В розкладі роботи суду вказується, що у вівторок у закритому режимі він розглядав питання визначення конституційності закону "Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

За словами джерела, суд вирішив, що пропаганда комуністичного режиму є спробою виправдати тоталітаризм і запереченням конституційних принципів і демократичних цінностей.

Також це є реальною загрозою для сучасної української державності.

Нагадаємо:

  • 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла внесений Кабінетом міністрів закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів і заборонила їх пропаганду.
  • У травні 2017 року народні депутати від "Опозиційного блоку" та інших фракцій подали подання до Конституційного Суду щодо визнання неконституційним закону про декомунізацію.
  • В рамках декомунізації були демонтовані сотні пам’ятників Леніну і перейменовано сотні населених пунктів.

Українська правда

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