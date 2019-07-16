КС визнав конституційною декомунізацію – джерело

Конституційний суд у вівторок визнав конституційним закон про декомунізацію.

Про це "Українській правді" повідомило джерело, наближене до розгляду питання.

В розкладі роботи суду вказується, що у вівторок у закритому режимі він розглядав питання визначення конституційності закону "Про засудження комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

За словами джерела, суд вирішив, що пропаганда комуністичного режиму є спробою виправдати тоталітаризм і запереченням конституційних принципів і демократичних цінностей.

Також це є реальною загрозою для сучасної української державності.

Нагадаємо: