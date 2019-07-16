КС признал конституционной декоммунизацию – источник

Конституционный суд во вторник признал конституционным закон о декоммунизации.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник, близкий к рассмотрению вопроса.

В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности Закона "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

По словам источника, суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей.

Также это является реальной угрозой для современной украинской государственности.

Напомним: