КС признал конституционной декоммунизацию – источник
Конституционный суд во вторник признал конституционным закон о декоммунизации.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник, близкий к рассмотрению вопроса.
В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности Закона "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".
По словам источника, суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей.
Также это является реальной угрозой для современной украинской государственности.
Напомним:
- 9 апреля 2015 Верховная Рада приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.
- В мае 2017 года народные депутаты от "Оппозиционного блока" и других фракций подали представление в Конституционный Суд о признании неконституционным закона о декоммунизации.
- В рамках декоммунизации были демонтированы сотни памятников Ленину и переименован сотни населенных пунктов.
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