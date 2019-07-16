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КС признал конституционной декоммунизацию – источник

Вторник, 16 июля 2019, 15:26
КС признал конституционной декоммунизацию – источник

Конституционный суд во вторник признал конституционным закон о декоммунизации.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник, близкий к рассмотрению вопроса.

В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности закона "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

По словам источника, суд решил, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей.

Также это является реальной угрозой для современной украинской государственности.

Напомним:

  • 9 апреля 2015 Верховная Рада приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.
  • В мае 2017 года народные депутаты от "Оппозиционного блока" и других фракций подали представление в Конституционный Суд о признании неконституционным закона о декоммунизации.
  • В рамках декоммунизации были демонтированы сотни памятников Ленину и переименован сотни населенных пунктов.

Украинская правда

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