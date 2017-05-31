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Депутати оскаржили закон про декомунізацію в КСУ

Середа, 31 травня 2017, 15:47

Народні депутати від "Опозиційного блоку" та інших фракцій подали подання до Конституційного Суду щодо визнання неконституційним закону про "декомунізацію".

Про це повідомляє 31 травня прес-служба "Опоблоку".

На думку одного з ініціаторів подання сього їх 46 -ред.) "опоблоківця" Василя Німченка, положення оспорюваного закону про декомунізацію "порушують права і свободи громадян, ст. 15 і ст. 34 Конституції України, суперечать демократичним нормам і міжнародним стандартам".

Також, на думку депутата, закон про декомунізацію "провокує розкол суспільства за ідеологічною, соціальною і духовною ознаками та створює реальні загрози державності України".

Згідно з даними на сайті КСУ, конституційне подання передано на вивчення в секретаріат суду.

Як відомо, 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла внесений Кабінетом міністрів закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів і заборонила їх пропаганду.

Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України УПА й інші організації.

У травні 2017 року Верховна Рада підтримала законопроект про заборону виготовлення й пропаганди георгіївської стрічки в Україні.

Як повідомлялося, 9 травня 2017 року в Одесі, Дніпрі і інших містах України були затримані за поширення комуністичної символіки.

Українська правда

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Теми: декомунізаціясуд
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