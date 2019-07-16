СБУ не фіксує втручання Росії у вибори в Україні – Баканов

В.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що наразі втручання Росії у парламентські вибори в Україні не зафіксовано.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, відповідаючи на питання журналістів, чи фіксує СБУ втручання РФ в українські вибори.

"Станом на зараз ні. Але ми дуже добре готувалися і, якщо такі атаки і будуть, ми зможемо протистояти", - запевнив Баканов.

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