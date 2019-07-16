СБУ не фіксує втручання Росії у вибори в Україні – Баканов

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Вівторок, 16 липня 2019, 16:47

В.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що наразі втручання Росії у парламентські вибори в Україні не зафіксовано.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, відповідаючи на питання журналістів, чи фіксує СБУ втручання РФ в українські вибори.

"Станом на зараз ні. Але ми дуже добре готувалися і, якщо такі атаки і будуть, ми зможемо протистояти", - запевнив Баканов.

Нагадаємо:

  • Напередодні президентських виборів СБУ та інші правоохоронні органи заявляли про втручання РФ у виборчий процес в Україні.
  • У лютому Служба безпеки України заявляла що Росія не полишає намірів повернути Україну в орбіту свого впливу, а тому планує зірвати вибори через "Білі балаклави".
  • також повідомлялося, що співробітники СБУ заблокували декілька спроб російських спецслужб втрутитись у виборчий процес в Україні.
  • Зокрема, глава кіберполіції України Сергій Демидюк заявив, що підконтрольні Росії хакери нарощують зусилля зі зриву президентських виборів в Україні за допомогою кібератак на сервери ЦВК і персональні комп'ютери співробітників ЦВК.
  • Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що втручання Росії в президентські вибори в Україні буде колосальним.

Українська правда

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Теми: СБУ вибори Росія


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