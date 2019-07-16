СБУ не фиксирует вмешательство России в выборы в Украине – Баканов

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Вторник, 16 июля 2019, 16:47

И. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что пока вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналистов, фиксирует ли СБУ вмешательство  РФ в украинские выборы.

"По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять", - заверил Баканов.

Напомним:

  • Накануне президентских выборов СБУ и другие правоохранительные органы заявляли о вмешательстве РФ в избирательный процесс в Украине.
  • В феврале Служба безопасности Украины заявляла что Россия не оставляет намерений вернуть Украину в орбиту своего влияния, а поэтому планирует сорвать выборы с помощью "Белы балаклав".
  • Также сообщалось, что сотрудники СБУ заблокировали несколько попыток российских спецслужб вмешаться в избирательный процесс в Украине.
  • В частности, глава киберполиции Украины Сергей Демидюк заявил, что подконтрольные России хакеры наращивают усилия по срыву президентских выборов в Украине с помощью кибератак на серверы ЦИК и персональные компьютеры сотрудников ЦИК.
  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вмешательство России в президентские выборы в Украине будет колоссальным.

Украинская правда

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Темы: СБУ виборы Росcия


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