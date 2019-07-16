СБУ не фиксирует вмешательство России в выборы в Украине – Баканов

И. о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что пока вмешательства России в парламентские выборы в Украине не зафиксировано.

Об этом он сказал на брифинге во вторник, отвечая на вопрос журналистов, фиксирует ли СБУ вмешательство РФ в украинские выборы.

"По состоянию на сейчас нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять", - заверил Баканов.

Напомним: