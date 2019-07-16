Гравець збірної України буде грати в італійській Серії А
Півзахисник збірної України та бельгійського "Генка" Руслан Маліновський підписав контракт з італійською "Аталантою", що виступає в Серії А.
Про це повідомляє Твіттер клубу.
Контракт Маліновського з італійським клубом розрахований на п`ять років.
Ruslan #Malinovskyi è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 16 липня 2019 р.
Welcome Ruslan! 🙌🏼🇺🇦
🔎 https://t.co/DDDGhOrRBZ#WelcomeMalinovskyi #GoAtalantaGo #Atalanta3uropa pic.twitter.com/2Gj71C4ARG
За неофіційною інформацією, сума трансферу Маліновського в "Аталанту" склала 13 млн євро, плюс "Генк" отримає відповідний відсоток з подальшого перепродажу гравця. Раніше повідомлялося, що у Маліновського зірвався трансфер у "Сампдорію" через фінансові розбіжності між клубами.
У минулому сезоні за "Генк" хавбек збірної України провів 37 матчів і забив 13 голів та віддав 11 результивних передач.
Сезон 2018/2019 "Аталанта" завершила на третьому місці і виступить у Лізі Чемпіонів.
Нагадаємо:
- Наприкінці червня контракт з італійським "Лечче" підписав ще один гравець збірної України Євгеній Шахов, який минулий сезон провів в грецькому ПАОКу. Шахов перейшов у "Лечче" на правах вільного агента. "Лечче" у сезоні 2019/2020 буде грати в Серії А.