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Гравець збірної України буде грати в італійській Серії А

Вівторок, 16 липня 2019, 17:13

Півзахисник збірної України та бельгійського "Генка" Руслан Маліновський підписав контракт з італійською "Аталантою", що виступає в Серії А.

Про це повідомляє Твіттер клубу.

Контракт Маліновського з італійським клубом розрахований на п`ять років.

За неофіційною інформацією, сума трансферу Маліновського в "Аталанту" склала 13 млн євро, плюс "Генк" отримає відповідний відсоток з подальшого перепродажу гравця. Раніше повідомлялося, що у Маліновського зірвався трансфер у "Сампдорію" через фінансові розбіжності між клубами.

У минулому сезоні за "Генк" хавбек збірної України провів 37 матчів і забив 13 голів та віддав 11 результивних передач.

Сезон 2018/2019 "Аталанта" завершила на третьому місці і виступить у Лізі Чемпіонів.

Нагадаємо:

  • Наприкінці червня контракт з італійським "Лечче" підписав ще один гравець збірної України Євгеній Шахов, який минулий сезон провів в грецькому ПАОКу. Шахов перейшов у "Лечче" на правах вільного агента. "Лечче" у сезоні 2019/2020 буде грати в Серії А.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
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