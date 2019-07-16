Игрок сборной Украины будет играть в итальянской Серии А
Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский подписал контракт с итальянской "Аталанты", выступающий в Серии А.
Об этом сообщает Твиттер клуба.
Контракт Малиновского с итальянским клубом рассчитан на пять лет.
Ruslan #Malinovskyi è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 16 липня 2019 р.
Welcome Ruslan! 🙌🏼🇺🇦
🔎 https://t.co/DDDGhOrRBZ#WelcomeMalinovskyi #GoAtalantaGo #Atalanta3uropa pic.twitter.com/2Gj71C4ARG
По неофициальной информации, сумма трансфера Малиновского в "Аталанту" составила 13 млн евро, плюс "Генк" получит соответствующий процент с дальнейшей перепродажи игрока. Ранее сообщалось, что у Малиновского сорвался трансфер в "Сампдорию" из-за финансовых разногласий между клубами.
В прошлом сезоне за "Генк" хавбек сборной Украины провел 37 матчей и забил 13 голов и отдал 11 результивних передач.
Сезон 2018/2019 "Аталанта" завершила на третьем месте и выступит в Лиге Чемпионов.
Напомним:
- В конце июня контракт с итальянским "Лечче" подписал еще один игрок сборной Украины Евгений Шахов, который прошлый сезон провел в греческом ПАОКе. Шахов перешел в "Лечче" на правах свободного агента. "Лечче" в сезоне 2019/2020 будет играть в Серии А.
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