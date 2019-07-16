Игрок сборной Украины будет играть в итальянской Серии А

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский подписал контракт с итальянской "Аталанты", выступающий в Серии А.

Об этом сообщает Твиттер клуба.

Контракт Малиновского с итальянским клубом рассчитан на пять лет.

По неофициальной информации, сумма трансфера Малиновского в "Аталанту" составила 13 млн евро, плюс "Генк" получит соответствующий процент с дальнейшей перепродажи игрока. Ранее сообщалось, что у Малиновского сорвался трансфер в "Сампдорию" из-за финансовых разногласий между клубами.

В прошлом сезоне за "Генк" хавбек сборной Украины провел 37 матчей и забил 13 голов и отдал 11 результивних передач.

Сезон 2018/2019 "Аталанта" завершила на третьем месте и выступит в Лиге Чемпионов.

Напомним: