Самогубство юнака у поліції: правоохоронцям загрожує до 5 років за недбалість

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Вівторок, 16 липня 2019, 17:18

Державне бюро розслідувань проводить розслідування щодо неналежного виконання правоохоронцями своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки через самогубство 19-річного юнака у відділку поліції в Ірпені на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У відомстві наголосили, що зброя, з якої померлий стріляв, не була належним чином вилучена працівниками поліції на місці затримання.

Зазначається, що наразі відбуваються слідчі дії, у тому числі огляд місця подій. 

За даними відомства, кваліфікація статті - службова недбалість (ч.2. ст. 367 Кримінального кодексу України)

У ДБР додали, що у разі доведення вини, поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо:

  • 15 липня у місті Ірпінь, що під Києвом, 19-річний хлопець стріляв у свою колишню дівчину та її нинішнього бойфренда, після чого був затриманий поліцейськими і доставлений до відділку поліції.
  • Як запевняли у прес-службі Нацполіції, там він звільнив руку з кайданів і дістав зброю, якою спочатку погрожував правоохоронцям, а потім вистрілив собі у голову. Медикам не вдалося його врятувати.

Українська правда

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Теми: поліція ДБР


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