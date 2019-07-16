Самогубство юнака у поліції: правоохоронцям загрожує до 5 років за недбалість

Державне бюро розслідувань проводить розслідування щодо неналежного виконання правоохоронцями своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки через самогубство 19-річного юнака у відділку поліції в Ірпені на Київщині.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

У відомстві наголосили, що зброя, з якої померлий стріляв, не була належним чином вилучена працівниками поліції на місці затримання.

Зазначається, що наразі відбуваються слідчі дії, у тому числі огляд місця подій.

За даними відомства, кваліфікація статті - службова недбалість (ч.2. ст. 367 Кримінального кодексу України)

У ДБР додали, що у разі доведення вини, поліцейським загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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