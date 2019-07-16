Самоубийство парня в полиции: правоохранителям грозит до 5 лет за халатность

Государственное бюро расследований проводит расследование относительно ненадлежащего исполнения правоохранителями своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия из-за самоубийства 19-летнего юноши в отделении полиции в Ирпене Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что оружие, из которого умерший стрелял, не было должным образом извлечено работниками полиции на месте задержания.

Отмечается, что сейчас проходят следственные действия, в том числе осмотр места событий.

По данным ведомства, квалификация статьи - служебная халатность (ч.2. ст. 367 Уголовного кодекса Украины)

В ГБР добавили, что в случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним: