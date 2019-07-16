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Самоубийство парня в полиции: правоохранителям грозит до 5 лет за халатность

Вторник, 16 июля 2019, 17:18

Государственное бюро расследований проводит расследование относительно ненадлежащего исполнения правоохранителями своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия из-за самоубийства 19-летнего юноши в отделении полиции в Ирпене Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве отметили, что оружие, из которого умерший стрелял, не было должным образом извлечено работниками полиции на месте задержания.

Отмечается, что сейчас проходят следственные действия, в том числе осмотр места событий.

По данным ведомства, квалификация статьи - служебная халатность (ч.2. ст. 367 Уголовного кодекса Украины)

В ГБР добавили, что в случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним:

  • 15 июля во городе Ирпень под Киевом, 19-летний парень стрелял в свою бывшую девушку и ее нынешнего бойфренда, после чего был задержан полицейскими и доставлен в отделение полиции.
  • Как уверяли в пресс-службе Нацполиции, там он освободил руку из наручников и достал оружие, которым сначала угрожал стражам порядка, а затем выстрелил себе в голову. Медикам не удалось его спасти.

Украинская правда
Темы: полицияГБР
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