Знайшли СМС-кривдника партії Вакарчука, це агітатор "ЄС" Порошенка – поліція

Поліцейські викрили депутата сільради у масовій смс-розсилці для дискредитації політичної партії "Голос" на Львівщині.

Про це 16 липня повідомив начальник Департаменту кіберполіції Нацполіції Сергій Демедюк, інформує сайт поліції.

"У рамках досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що фактично особа, яка використовує смс-розсилку з альфа-іменем "Peremoga", є одним із депутатів сільрад Львівської області. У вигляді фізичної особи-підприємця він оформив смс-розсилку з одним із операторів мобільного зв’язку, в кількості від 5 до 25 тисяч упродовж місяця", - повідомив Демедюк.

За даними поліції, у повідомленнях зазначалося, що партія "Голос" не проходить відсотковий бар’єр, відтак людей провокували не голосувати за вказану партію.

Очільник кіберполіції додав, що окрім контрагітації відносно опонентів, порушник використовував смс-розсилку задля агітації за політичну партію "Європейська солідарність".

"Також було встановлено, що абонентська база отримувачів цих смс-повідомлень була сформована ще під час президентських виборів 2019 року однією з політичних партій, яка домінувала на Львівщині", – розповів Демидюк.

Поліція повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо: