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Нашли СМС-обидчика партии Вакарчука, это агитатор "ЕС" Порошенко – полиция

Вторник, 16 июля 2019, 18:00

Полицейские разоблачили депутата сельсовета в массовой смс-рассылке для дискредитации политической партии "Голос" на Львовщине.

Об этом 16 июля сообщил начальник Департамента киберполиции Нацполиции Сергей Демедюк, информирует сайт полиции.

"В рамках досудебного расследования работники киберполиции установили, что фактически лицо, использующее смс-рассылку с альфа-именем "Peremoga", является одним из депутатов сельсоветов Львовской области. В виде физического лица-предпринимателя он оформил смс-рассылку с одним из операторов мобильной связи, в количестве от 5 до 25 тысяч в течение месяца", – сообщил Демедюк.

 

По данным полиции, в сообщениях отмечалось, что партия "Голос" не проходит процентный барьер, поэтому людей провоцировали не голосовать за указанную партию.

Глава киберполиции добавил, что кроме контрагитации относительно оппонентов, нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за политическую партию "Европейская солидарность".

"Также было установлено, что абонентская база получателей этих смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине", - рассказал Демидюк.

Полиция сообщает, что открыла уголовное производство по ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

 

В "Европейской солидарности" отреагировали на заявление полиции.

"Очевидно, это первый прецедент в истории украинских выборов, когда открывается уголовное производство за рассылку СМС-сообщений, в которых содержалось даже не собственное мнение, а только ссылка на соцопрос Киевского международного института социологии (КМИС) о том, что партия "Голос" якобы не преодолевает проходной барьер", - говорится в заявлении партии.

"По логике киберполиции, к уголовной ответственности должен быть привлечен КМИС и все СМИ, которые распространяли эту информацию", - отметили у Порошенко.

В то же время, политическая сила экс-президента обвинила полицию во вмешательстве в выборы.

"Если эту досадную историю рассматривать не как курьез, а искать в ней преступление, то именно такая деятельность киберполиции является грубым вмешательством в избирательный процесс и препятствием свободному волеизъявлению граждан. Рассылка СМС-сообщений не является уголовным преступлением, более того, сообщение не содержит элементов как агитации, так и контрагитации", - пояснили партийцы.

Напомним:

  • Накануне лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук пожаловался, что на западной Украине избиратели получают sms-сообщения о том, что, мол, его политическая сила не проходит в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля.
  • В телевизионном эфире Вакарчук также обвинил в дискредитационной кампании команду пятого президента Украины Петра Порошенко.

Украинская правда

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Темы: виборыполиция
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