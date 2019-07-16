КС визнав однаковими комуністичний і нацистський режими

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Вівторок, 16 липня 2019, 18:59

Конституційний суд України визнав однаковими за своєю суттю комуністичний і нацистський режими.

Про це йдеться у рішенні суду щодо визнання конституційним закону про декомунізацію.

Суд наголосив, що "право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань не є абсолютним, а його здійснення може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку".

"За своєю злочинною сутністю комуністичний режим і нацистський режим були однаковими, а методи здійснення ними державної репресивної політики – тотожними. Названі режими категорично заперечували можливість існування української незалежної держави, переслідували її прихильників та перешкоджали українському національному відродженню", - сказано у рішенні суду.

У рішенні зазначається, що комуністичний режим, так само як і нацистський режим, завдав непоправної шкоди правам людини, оскільки протягом усього періоду свого існування здійснював тотальний контроль над суспільством, політично вмотивовані переслідування та репресії.

"Як наслідок, кілька поколінь українців жили в атмосфері всеохоплюючого страху за відсутності свободи, перебували в умовах свавільного обмеження громадянських, політичних та інших прав і свобод", - сказано у повідомленні.

Суд акцентував увагу на тому, що "червону зірку, перехрещені серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права українського народу на власну незалежну державу".

Нагадаємо:

  • 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла внесений Кабінетом міністрів закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів і заборонила їх пропаганду.
  • У травні 2017 року народні депутати від "Опозиційного блоку" та інших фракцій подали подання до Конституційного Суду щодо визнання неконституційним закону про декомунізацію.
  • В рамках декомунізації були демонтовані сотні пам’ятників Леніну і перейменовано сотні населених пунктів.

Українська правда

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Теми: комунізм націоналісти суд


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