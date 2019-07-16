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КС признал одинаковыми коммунистический и нацистский режимы

Вторник, 16 июля 2019, 18:59

Конституционный суд Украины признал одинаковыми по своей сути коммунистический и нацистский режимы.

Об этом говорится в решении суда о признании конституционным законом о декоммунизации.

Суд отметил, что "право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений не является абсолютным, а его осуществление может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка".

"По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики - тождественными. Названные режимы категорически отрицали возможность существования украинского независимого государства, преследовали ее сторонников и препятствовали украинскому национальному возрождению", - говорится в решении суда.

В решении отмечается, что коммунистический режим, так же как и нацистский режим, нанес непоправимый ущерб правам человека, поскольку в течение всего периода своего существования осуществлял тотальный контроль над обществом, политически мотивированные преследования и репрессии.

"Как следствие, несколько поколений украинцев жили в атмосфере всеобъемлющего страха при отсутствии свободы, находились в условиях произвольного ограничения гражданских, политических и других прав и свобод", - говорится в сообщении.

Суд акцентировал внимание на том, что "красную звезду, перекрещенные серп и молот и другие символы коммунистического режима несколько десятилетий широко использовали антиукраинские силы для распространения атмосферы страха, ненависти и агрессии, для отрицания права украинского народа на собственное независимое государство".

Напомним:

  • 9 апреля 2015 Верховная Рада приняла внесенный Кабинетом министров закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.
  • В мае 2017 года народные депутаты от "Оппозиционного блока" и других фракций подали представление в Конституционный Суд о признании неконституционным закона о декоммунизации.
  • В рамках декоммунизации были демонтированы сотни памятников Ленину и переименован сотни населенных пунктов.

Украинская правда

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Темы: коммунизмнационалистысуд
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