Екстрадиція Фірташа затягується до зими – Віденський суд

Джерело: Голос Америки з посиланням на Земельний суд Відня

Екстрадиція українського олігарха Дмитра Фірташа до США затягується і станеться не раніше початку зими цього року.

Речниця суду Крістіна Зальцборн: "Станом на зараз немає дати екстрадиції. Обвинувачений звернувся про відновлення справи і подав безліч документів. За австрійським процесуальним кодексом, можна надавати дозвіл на повторне відкриття справи, що й було зроблено".

"Зважаючи на масив інформації й нових доказів, які додали до справи, потрібен деякий час для оцінки запиту на повторне відкриття. Втім рішення суду знову може бути оскаржене. Тому навіть після того, як судді приймуть рішення в повторно відкритій справі, я не думаю, що її буде завершено".

"Думаю, розгляд справи затягнеться довше осені. Все залежить від часу процедури повторного відкриття справи".

Що передувало: 16 липня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Фірташа до США.

Водночас, адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Фірташ залишиться в Австрії, доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання.

Історія питання:

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.

Дізнатися більше:

"Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа"

Також про олігарха читайте в публікації ЕП: "50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США"



"Хто є пан Фірташ?"