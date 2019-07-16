Экстрадиция Фирташа затягивается до зимы – Венский суд

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Вторник, 16 июля 2019, 22:32

Источник: Голос Америки со ссылкой на Земельный суд Вены

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США затягивается и произойдет не раньше начала зимы этого года.

Пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн: "По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано".

"Учитывая массив информации и новых доказательств, добавленных к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. Впрочем решение суда вновь может быть обжаловано. Поэтому даже после того, как судьи примут решение о повторном открытии дела, я не думаю, что оно будет завершено".

"Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела".

Что предшествовало: 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа в США.

В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Фирташ останется в Австрии, пока суд не примет решение по этому ходатайству.

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Темы: Фирташ США Австрия


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