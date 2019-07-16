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Экстрадиция Фирташа затягивается до зимы – Венский суд

Вторник, 16 июля 2019, 22:32
Экстрадиция Фирташа затягивается до зимы – Венский суд

Источник: Голос Америки со ссылкой на Земельный суд Вены

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США затягивается и произойдет не раньше начала зимы этого года.

Пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн: "По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано".

"Учитывая массив информации и новых доказательств, добавленных к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. Впрочем решение суда вновь может быть обжаловано. Поэтому даже после того, как судьи примут решение о повторном открытии дела, я не думаю, что оно будет завершено".

"Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела".

Что предшествовало: 16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа в США.

В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Фирташ останется в Австрии, пока суд не примет решение по этому ходатайству.

История вопроса:

  • Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.
  • США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.
  • Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной. Известность ему принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Узнать больше:

"Битва за Вашингтон. Лобби Дмитрия Фирташа"

Также читайте об олигархе в публикации ЭП: 50 лет и конфискация. Что грозит Фирташу в случае экстрадиции в США

"Кто такой господин Фирташ?"

Темы: ФирташСШААвстрия
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