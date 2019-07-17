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У США Палата представників засудила Трампа за расистські висловлювання

Середа, 17 липня 2019, 05:10

Палата представників США проголосувала за те, щоб символічно засудити президента Дональда Трампа за його висловлювання на адресу чотирьох жінок-конгресменок.

Про це повідомляє BBC.

Резолюція засудила расистські коментарі Трампа, що несли в собі ненависть до нових американців і афроамериканців.

У документі йдеться, що імміграція "визначила кожен етап американської історії". Демократи відзначили, що патріотизм визначається не расової або етнічної приналежністю ", а відданістю конституційним ідеалам, свободі і демократії".

Відразу після голосування представник Демократичної партії Ал Грін подав звернення з вимогами почати процедуру імпічменту президента Трампа, але її відмовилися розглядати.

Нагадаємо:

  • Говорячи про жінок-законодавців, що належать до Прогресивного крила Демократичної партії, Трамп закликав їх "повернутися" і допомогти виправити "заражені злочинністю" країни, з яких вони прибули.
  • На що одна з жінок назвала зауваження Трампа ксенофобськими, спрямованими на розкол країни і такими, що підтверджують його гасло "Зробимо Америку знову великою" насправді означає "Зробимо Америку знову білою".

Теми: ТрампСША
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