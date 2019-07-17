У США Палата представників засудила Трампа за расистські висловлювання

Палата представників США проголосувала за те, щоб символічно засудити президента Дональда Трампа за його висловлювання на адресу чотирьох жінок-конгресменок.

Про це повідомляє BBC.

Резолюція засудила расистські коментарі Трампа, що несли в собі ненависть до нових американців і афроамериканців.

У документі йдеться, що імміграція "визначила кожен етап американської історії". Демократи відзначили, що патріотизм визначається не расової або етнічної приналежністю ", а відданістю конституційним ідеалам, свободі і демократії".

Відразу після голосування представник Демократичної партії Ал Грін подав звернення з вимогами почати процедуру імпічменту президента Трампа, але її відмовилися розглядати.

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