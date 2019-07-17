В США Палата представителей осудила Трампа за расистские высказывания

Палата представителей США проголосовала за то, чтобы символически осудить президента Дональда Трампа за его высказывания в адрес четырех женщин-конгресменок.

Об этом сообщает BBC.

Резолюция осудила расистские комментарии Трампа, что несли в себе ненависть к новым американцам и афроамериканцам.

В документе говорится, что иммиграция "определила каждый этап американской истории". Демократы отметили, что патриотизм определяется не расовой или этнической принадлежностью ", а преданностью конституционным идеалам, свободы и демократии".

Сразу после голосования представитель Демократической партии Ал Грин подал обращение с требованиям начать процедуру импичмента президента Трампа, но ее отказались рассматривать.

Напомним: