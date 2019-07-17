В США Палата представителей осудила Трампа за расистские высказывания

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Среда, 17 июля 2019, 05:10

Палата представителей США проголосовала за то, чтобы символически осудить президента Дональда Трампа за его высказывания в адрес четырех женщин-конгресменок.

Об этом сообщает BBC.

Резолюция осудила расистские комментарии Трампа, что несли в себе ненависть к новым американцам и афроамериканцам.

В документе говорится, что иммиграция "определила каждый этап американской истории". Демократы отметили, что патриотизм определяется не расовой или этнической принадлежностью ", а преданностью конституционным идеалам, свободы и демократии".

Сразу после голосования представитель Демократической партии Ал Грин подал обращение с требованиям начать процедуру импичмента президента Трампа, но ее отказались рассматривать.

Напомним:

  • Говоря о женщинах-законодателях, принадлежащих к Прогрессивному крылу Демократической партии, Трамп призвал их "вернуться" и помочь исправить "зараженные преступностью" страны, из которых они прибыли.
  • На что в одна из женщин назвала замечание Трампа ксенофобским, направленным на раскол страны и подтверждающим, что его лозунг "Сделаем Америку снова великой" означает "Сделаем Америку снова белой".

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Темы: Трамп США


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