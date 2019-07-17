ООС: Бойовики били з мінометів 120 та 82 мм, без втрат

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Середа, 17 липня 2019, 07:40

Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню. З них 3 рази – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 17 липня.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 2 рази.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив 

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню" - йдеться у звіті штабу.

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Теми: ООС Донбас


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