ООС: Боевики били из минометов 120 и 82 мм, без потерь

За прошедшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 3 раза - с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 17 июля.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 2 раза.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете штаба.