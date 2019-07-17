Зеленський написав лист Парубію: просить востаннє скликати Раду

12991 перегляд
Середа, 17 липня 2019, 11:51

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідний лист глави держави, який є у редакції.

"Прошу скликати 18 липня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради, до порядку денного якого включити розгляд внесених президентом України проектів законів: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування...", "Про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд (про початок роботи суду)", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України", - сказано у листі.

За даними джерел агентства, в апараті парламенту лист президента зареєстровано 17 липня.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що команда президента Володимира Зеленського закликає Верховну Раду 8 скликання позачергово зібратися 18 липня й ухвалити закони, які дозволять працювати Вищому антикорупційному суду.
  • Голова Верховної Ради Андрій Парубій 12 липня закрив пленарні засідання 10-ї сесії парламенту 8 скликання.
  • До 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях.
  • 21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський президент Парубій Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
НАБУ і САП звернулися до Верховної Ради із заявою 17 липня 2019, 12:35
Вакарчук розповів, коли востаннє бачився з Зеленським 17 липня 2019, 09:44
Скільки громадян прийде на виборчі дільниці влітку? 17 липня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
Суд Москви продовжив арешт полоненим морякам до осені
Парубій забракував прохання Зеленського про засідання Ради
СБУ 2 роки тому затримала особу, причетну до перевезення російського "Бука"
Смешко на погрози Гриценка: Полковнику, припиніть істерику
Усі новини
їжа

Як київський шеф-кухар переосмислює традиційні рецепти

Досвід

Коли робота приносить кайф: історії завгоспа, вчителя, майстра та актриси

думка

Чому сон такий важливий для здоров'я?