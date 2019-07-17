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Зеленський написав лист Парубію: просить востаннє скликати Раду

Середа, 17 липня 2019, 11:51

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням скликати позачергове пленарне засідання парламенту для розгляду внесених до парламенту главою держави законопроектів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідний лист глави держави, який є у редакції.

"Прошу скликати 18 липня 2019 року позачергове пленарне засідання Верховної Ради, до порядку денного якого включити розгляд внесених президентом України проектів законів: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування...", "Про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд (про початок роботи суду)", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митні території України", - сказано у листі.

За даними джерел агентства, в апараті парламенту лист президента зареєстровано 17 липня.

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялося, що команда президента Володимира Зеленського закликає Верховну Раду 8 скликання позачергово зібратися 18 липня й ухвалити закони, які дозволять працювати Вищому антикорупційному суду.
  • Голова Верховної Ради Андрій Парубій 12 липня закрив пленарні засідання 10-ї сесії парламенту 8 скликання.
  • До 19 липня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях.
  • 21 липня відбудуться дострокові парламентські вибори.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийпрезидентПарубійВерховна Рада
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