Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Півсотні дітей з РФ отруїлися у таборі окупованого Криму. Оголошено карантин

Середа, 17 липня 2019, 12:49

В окупованій Євпаторії з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 54 людини - 49 дітей, які відпочивали в таборі "Лучистому", і п'ятеро співробітників табору.

Про це в ефірі радіо "Супутник в Крыму" повідомив заступник голови російської окупаційної адміністрації Євпаторії Валерій Батюк, передає "Крим.Реалії".

За його словами, в місті створено оперативний штаб, який він же очолює. 

Він зазначив, що ввечері у вівторок, вночі та вранці в середу фахівці Роспотребнадзору взяли в таборі на аналіз питну воду, проби їжі, яку давали дітям, а також проби морської води на пляжі, де купалися постраждалі.

"Працівників харчоблоку (в таборі – ред) відсторонено до надання документів (про якість наданих ними послуг – ред)", – сказав Батюк.

Представник окупаційної влади додав, що діти в таборі переведені на сухий пайок, запроваджено режим карантину. 

"Є два моменти: це вірусна історія і харчове отруєння. Але сьогодні не хотілося б робити поспішних висновків", – додав Батюк.

Зазначається, що 16 липня в дитячому таборі села Заозерне під Євпаторією сталося масове отруєння. Директор установи підтвердив, що протягом доби близько 40 дітей звернулися до медиків через погане самопочуття. Пізніше стало відомо, що отруїлися понад 40 осіб. Діти приїхали на відпочинок до Криму з Казані, їхній вік – від 7 до 17 років.

Російський Слідком в окупованому Криму почав перевірку за фактом масового отруєння.

Нагадаємо:

  • 12 липня стало відомо, що у ДП "Оздоровчо-спортивний табір "Медик – 2" у смт. Сергіївка на Одещині масово отруїлись діти, медики діагностували у хворих гострий гастроентероколіт. 
  • Табір, в якому діти перебували на відпочинку, є дочірнім підприємством Державного університету медицини і фармації ім. Ніколая Тестеміцану (м. Кишинів, Молдова).
  • Упродовж 11-13 липня до медзакладів звернулися 57 осіб, з них 54 дитини 2002-2010 року народження.

Теми: КримокупаціяРосіядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Крим
У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна "влада"
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
Останні новини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
Усі новини...
Реклама: