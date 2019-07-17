Півсотні дітей з РФ отруїлися у таборі окупованого Криму. Оголошено карантин

В окупованій Євпаторії з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 54 людини - 49 дітей, які відпочивали в таборі "Лучистому", і п'ятеро співробітників табору.

Про це в ефірі радіо "Супутник в Крыму" повідомив заступник голови російської окупаційної адміністрації Євпаторії Валерій Батюк, передає "Крим.Реалії".

За його словами, в місті створено оперативний штаб, який він же очолює.

Він зазначив, що ввечері у вівторок, вночі та вранці в середу фахівці Роспотребнадзору взяли в таборі на аналіз питну воду, проби їжі, яку давали дітям, а також проби морської води на пляжі, де купалися постраждалі.

"Працівників харчоблоку (в таборі – ред) відсторонено до надання документів (про якість наданих ними послуг – ред)", – сказав Батюк.

Представник окупаційної влади додав, що діти в таборі переведені на сухий пайок, запроваджено режим карантину.

"Є два моменти: це вірусна історія і харчове отруєння. Але сьогодні не хотілося б робити поспішних висновків", – додав Батюк.

Зазначається, що 16 липня в дитячому таборі села Заозерне під Євпаторією сталося масове отруєння. Директор установи підтвердив, що протягом доби близько 40 дітей звернулися до медиків через погане самопочуття. Пізніше стало відомо, що отруїлися понад 40 осіб. Діти приїхали на відпочинок до Криму з Казані, їхній вік – від 7 до 17 років.

Російський Слідком в окупованому Криму почав перевірку за фактом масового отруєння.

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