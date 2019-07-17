Полсотни детей из РФ отравились в лагере оккупированного Крыма. Объявлен карантин

В оккупированной Евпатории с признаками пищевого отравления госпитализированы 54 человека - 49 детей, отдыхавших в лагере "Лучистом", и пятеро сотрудников лагеря.

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель председателя российской оккупационной администрации Евпатории Валерий Батюк, передает "Крим.Реалии".

По его словам, в городе создан оперативный штаб, который он же возглавляет.

Он отметил, что вечером во вторник, ночью и утром в среду специалисты Роспотребнадзора взяли в лагере на анализ питьевую воду, пробы пищи, которую давали детям, а также пробы морской воды на пляже, где купались пострадавшие.

"Работники пищеблока (в лагере - ред) отстранены до предоставления документов (о качестве предоставляемых ими услуг - ред)", - сказал Батюк.

Представитель оккупационных властей добавил, что дети в лагере переведены на сухой паек, введен режим карантина.

"Есть два момента: это вирусная история и пищевое отравление. Но сегодня не хотелось бы делать поспешных выводов", - добавил Батюк.

Отмечается, что 16 июля в детском лагере села Заозерное под Евпаторией произошло массовое отравление. Директор учреждения подтвердил, что в течение суток около 40 детей обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что отравились более 40 человек. Дети приехали на отдых в Крым из Казани, их возраст - от 7 до 17 лет.

Российский следом в оккупированном Крыму начал проверку по факту массового отравления.

Напомним: